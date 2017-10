Appgroepen steeds vaker oren en ogen van politie

MADE - Buurtwhatsappgroepen schieten als paddenstoelen uit de grond. Alleen al in de gemeente Drimmelen zijn inmiddels zo'n tachtig groepen, waarin buurtbewoners samenwerken aan de veiligheid van hun wijk. ,,Buurtbewoners weten vaak beter wat normaal is in hun wijk dan de wijkagent'', vertelt Lilian Lambrechts, coördinator dorpsgericht werken bij de gemeente Drimmelen.

,,De mensen willen tegenwoordig graag zelf een bijdrage leveren aan de veiligheid in hun buurt.''

Tegengeluid

Toch is er inmiddels ook een tegengeluid te horen. Appgroepen zouden stigmatiserend zijn en tot onnodige paniek of irritaties leidden. ,,Daarom is het belangrijk dat de leden zich aan de spelregels houden van de alert-groep'', zegt Lambrechts. In de voorwaarden van Alert Drimmelen staat onder andere dat de leden niet voor eigen rechter mogen spelen en dat de app niet bedoeld is voor onderlinge contacten. ,,De beheerders zijn vaak streng, maar dat is nodig om te voorkomen dat de groep verandert in een buurthuis.''

,,Pas geleden was iemand zijn poes kwijt en hij zette dat in de app'', merkt Gert-Jan Thijssen uit Made op. ,,De beheerder greep toen in. Later meldde er iemand dat hij een feestje gaf en dat we daarvan geluidsoverlast konden hebben. Dat vind ik wel handig om te weten, maar vervolgens krijg je daarop weer reacties.''

Ook zijn vader Gerard is lid van een alert-groep. ,,Als ik iets vreemds zie, noteer ik het kenteken van de bijbehorende auto. Dat zet ik echter niet gelijk in de app, want het kan ook zijn dat er niets aan de hand is.''

In Lage Zwaluwe werd afgelopen weekend de alert-groep nog gebruikt om de overval op de Jumbo onder de aandacht te brengen. Lambrechts: ,,Elke kern heeft een coördinator die contact heeft met alle buurtwhatsappgroepen in het dorp. Bij een opvallend incident brengt hij alle groepen op de hoogte.''

Ogen en oren

Ze benadrukt dat een alert-groep niet is bedoeld als vervanging voor de politie. Toch vormen de burgers steeds meer de ogen en oren van de politie. Daarom organiseerde de gemeente Drimmelen gisteren in Made een workshop Waarnemen. Zo'n vijftig leden van de verschillende Alert Drimmelen-groepen hebben ervaren dat signaleren moeilijker is dan het lijkt.

,,Er is een groot verschil tussen feitelijke waarnemingen en aannames'', legt inspecteur van de politie Peter Leijtens uit. Meer West-Brabantse gemeenten ondersteunen en promoten de alert-groepen. Zo organiseert gemeente Oosterhout donderdag een bijeenkomst voor alle buurtpreventiegroepen. De overkoepelende stichting Buurtpreventie Oosterhout ontwikkelt een website, waarop bewoners kunnen zien welke buurtappgroepen in hun wijk of straat actief zijn.

Daarover ging het gisteravond tijdens workshop in Made. ,,Er is een verschil tussen waarneming en aanname.''