Appartmentencomplexen Oosterhout kunnen ook energieneutraal worden

Oosterhout zoekt locatie voor windmolens

11:09 OOSTERHOUT - Oosterhout zoekt een locatie voor het plaatsen van windmolens. Het zoekgebied is de Oranjepolder langs de A59 in het verlengde van de windturbines bij Weststad. Eerder dit jaar beloofde Oosterhout drie molens van Moerdijk over te nemen als deze gemeente daarom vraagt. Als wisselgeld voor de loyale opstelling van Moerdijk rond de nieuwe 380 kV-lijn.