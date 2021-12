Apache maakt voorzorgslanding in weiland bij Babyloniënbroek

Ma­rie-Loui­se van Mook leidt PvdA in Oosterhout, Drimmelen gaat verder met Hanneke de Bruijne

OOSTERHOUT - Marie-Louise van Mook is de lijsttrekker van de PvdA in Oosterhout. Zo hebben de leden van PvdA Amerstreek maandag vastgesteld. Ook is besloten dat Hanneke de Bruijne nummer één is bij de Drimmelense PvdA.

30 november