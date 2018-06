Apache-helikopter van Defensie maakt voorzorgslanding op Oirschotse Heide

Verbazing in 's Gravenmoer over snoei lindebomen

8:22 'S GRAVENMOER/DONGEN - Het ging via social media meteen viral op internet: de snoei van lindebomen aan de Emmalaan in 's Gravenmoer. Ontsteltenis heerst er in het dorp. Snoei van vol bloeiende bomen, midden in de zomer.