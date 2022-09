Antiek theehuisje in Floralia Park in Oosterhout per direct gesloten: harde beslissing, maar het moet

Met video Vermiste man (72) uit Oosterhout overleden aangetrof­fen in water

OOSTERHOUT - In een watertje aan de Orion in Oosterhout is maandagmiddag een lichaam gevonden. Dat meldt de politie rond 17.45 uur. Het lichaam werd gevonden bij de zoekactie naar een vermiste man (72) uit Oosterhout. De politie bevestigt later op de avond dat het om hem gaat. Er is geen sprake van een misdrijf.

19 september