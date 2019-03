Anne (55) vindt haar hersentumor ‘een onkruid dat zich niet laat uitroeien’

Oosterhout wil ideeën van onderne­mers voor Arendshof

30 maart OOSTERHOUT - Oosterhout wil ook in Arendshof 1 stappen zetten in de transformatie van de binnenstad: van winkels naar mogelijk andere bestemmingen als wonen, sport, diensten of recreatie. Daarom nodigt de gemeente alle ondernemers en vastgoedpartijen in het overdekte winkelcentrum uit om te komen met ideeën.