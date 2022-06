Ankie de Hoon kandidaat wethouder Dongen

Ankie de Hoon (41) heeft grote politieke ervaring. Ze is sinds 2015 lid van Provinciale Staten voor de partij, waarvan de laatste drie jaar als fractievoorzitter. Ze ziet het wethouderschap als een goede volgende stap. „Het is fantastisch om iets te doen voor Dongen”, zegt ze. „Ik breng een netwerk mee, en ervaring met brede dossiers. Ik ben benieuwd wat voor bijdrage ik kan leveren in de bestrijding van armoede, met name de gevolgen van de stijgende energieprijzen.”