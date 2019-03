Angst voor asfalt in Raamsdonkse polder

Wissel­kunst­werk voor gluurders onthuld in Rijen

15 maart RIJEN - Wethouder Ariane Zwarts onthulde gisteren ‘The Day Destroys the Night’ van beeldhouwer Adriaan Seelen op het Raadhuisplein in Rijen. Het beeld is het eerste in een serie wisselkunstwerken. Elk jaar moet er een ander werk komen te staan.