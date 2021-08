Ananas-aardbeien, bubbleberries en ander zachtfruit maken vanuit Made een Europese tour

Wandelaars en parkeer­ders balen van palen in bermen Ulvenhout­se Voorbos

23 augustus ULVENHOUT - Wandelaars in het Ulvenhoutse Voorbos ergeren zich aan de houten paaltjes die in de berm zijn geplaatst tussen de Rouppe van der Voortlaan en het viaduct over de A58. Mark Nobelen is een pamfletactie begonnen en D66 heeft vragen gesteld. Staatsbosbeheer (SBB) verwijst naar Natura2000.