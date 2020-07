Amerikaanse sferen in oude Dongecentrale met unieke drive-in bioscoop

GEERTRUIDENBERG - Alsof je zélf in een Amerikaanse speelfilm zat, maar dan ‘gewoon’ in Geertruidenberg. In een speciale drive-in bioscoop bij de oude Dongecentrale waren dit weekend verschillende films te zien. Compleet met sfeerverlichting, popcorn en cola.

Op het grote scherm op het binnenterrein draait de film, autoradio’s staan voor het filmgeluid afgestemd op 103.5 fm en de voormalige elektriciteitscentrale is voor de gelegenheid gehuld in sfeerverlichting. De drive-in bioscoop is een unieke ervaring voor velen. “Je hebt het zó vaak in films voorbij zien komen. Nu kunnen we het zelf ervaren. In mijn eigen stad Geertruidenberg nog wel”, zegt Sanne Nieuwenhuijsen. En dat bevalt goed: Na de film Grease op de vrijdag vanuit haar auto gezien te hebben, volgt zaterdag de film Mamma Mia. “Heel gezellig om weer een avondje uit te kunnen. Door corona zat dat er lang niet in”, zegt vriendin Daphne Weterings.

Historie betrekken

Volledig scherm Pix4Profs-Ron Magielse drive-in bioscoop op het binnenterrein van de oude dongecentrale met vertoning van 'mama-mia' . sanne nieuwenhuijsen en daphne weterings bekijken de film vanuit hun fiat 500. © Pix4Profs-Ron Magielse Het idee voor de drive-in bioscoop ontstond in de piek van de coronacrisis. “De crisis raakte verschillende collega-ondernemers in de omgeving. Van daaruit kreeg ik het idee om iets te doen”, zegt Antoine Siemons. Het idee voor een drive-in bioscoop werd al snel geboren, omdat het een veilige manier biedt om toch uit te kunnen gaan. En ook het decor bleek al snel gevonden. “Je wilt hierbij toch een stukje historie betrekken. Die sfeer kunnen we hier neerzetten.”



Wim van den Dungen en Aimé van de Reijt sloten aan bij de organisatie en al snel boden meer lokale ondernemers hun diensten aan. Zo regelde Wim met zijn bedrijf het grote LED-scherm, een collega-ondernemer de verlichting en een derde pofte de popcorn. “Door corona heb ik een tijdje niks kunnen doen. Dit is leuk en anders dan anders; mensen zetten hun alarmverlichting aan om een bestelling bij me te doen”, zegt Robin Kostense.

Alleen de rolschaatsers missen nog

Jong en oud weet de bioscoop te vinden. De een heeft de hond mee genomen; de ander klept de kofferbak open om van daaruit de film te kijken. “Geweldig initiatief, vooral als het donker is, krijg je echt die sfeer mee”, zegt Marij de Wit. Samen met René Frik is ze met een Carrio Mazda MX 5 (cabrio sportwagen) in stijl komen kijken. “Hoort er toch een beetje bij he, zo’n auto. Ik heb al een paar andere mooie wagens zien staan, dat is een leuk extraatje”, zegt René. Marij: “Ik ben dertig jaar geleden eens naar een drive-in bios geweest in Den Bosch. Ondanks die jaren verschil, blijft de ervaring hetzelfde. Alleen missen we de rolschaatsers”, grapt ze.

En hoewel het plein best wat voller zou mogen, zijn de reacties goed. “Mensen zijn vol lof, dat maakt alles goed”, zegt organisator Wim. Er wordt daarom nagedacht over een vervolg. “Je merkt dat de drive-in bios overal toch weer opleving krijgt in coronatijd. Het is echt iets wat mensen moeten ervaren om te weten wat het is.” Sanne en Daphne zijn in ieder geval enthousiast. “De sfeer is echt goed. We hopen op een vervolg. Zo zie je maar; corona heeft ook geleid tot goede dingen.”