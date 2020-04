‘Amercentrale stoot na rekentruc meer stikstof uit en ondermijnt kabinet’

Sophia's Tuin en het succes van biologisch geprodu­ceer­de zuivel, eieren, kaas en vlees

28 april OOSTERHOUT - De vraag naar lokale biologisch geteelde groenten groeit. Sophia's Tuin op de rand van Oosterhout en Dorst verdubbelde haar omzet in nog geen maand tijd. Is dit ingegeven door deze onzekere tijd of is het een blijvende verandering?