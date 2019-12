Amercentrale mag minder uitstoten: ‘We leveren 1100 weidekoeien in’

GEERTRUIDENBERG - De Amercentrale mag voortaan minder stikstof en minder ammoniak uitstoten. Dat staat in de nieuwe vergunning die de provincie heeft verleend. ,,Wat betreft ammoniakuitstoot moeten we 1100 weidekoeien inleveren”, duidt woordvoerder Rob Hageman van centrale-eigenaar RWE.

Volgens hem zorgt de strengere norm niet voor problemen. ,,We begrijpen dit. In Nederland zitten we met z'n allen kort op elkaar, iedereen moet een beetje inschikken.”

Omstreden

De vergunning van de Geertruidenbergse centrale werd enkele weken fel betwist door politicus Hermen Vreugdenhil, lid van de Provinciale Staten. Op een filmpje kraakte hij harde noten over de uitstootmarges. Vreugdenhil zwengelde daarmee een discussie aan. Volgens hem staat de vergunde ammoniakuitstoot van de centrale gelijk aan de uitstoot van honderden melkveebedrijven. Afgelopen woensdag protesteerden boeren bij de Amercentrale. ,,Daarvoor hebben we alle begrip”, zegt Hageman.

‘Administratieve ingreep’

De centrale had een marge van 83 ton ammoniak, dat wordt 50 ton. Betreft stikstofdioxide gaat de marge van 1670 naar 1505 ton. RWE had dan wel die ruimte, in werkelijkheid was de uitstoot veel minder. ,,Het is een administratieve ingreep, het wordt wat krapper. We hebben die marges nodig gehad, omdat de uitstoot vaak groter is als we na stilzetting moeten opstarten. Die norm was zo hoog mogelijk om overschrijding te voorkomen.”

Biomassa

RWE had al begin 2019 de vergunning aangevraagd, maar door de stikstofuitspraak van de Raad van State moest het energiebedrijf de aanvraag aanpassen. Volgens Hageman kan de centrale prima draaien met de nieuwe vergunning. ,,We stoken nu voor 54 procent biomassa mee met de kolen, we gaan naar 80 procent. Eerst was onzeker wat het stoken van biomassa precies zou doen met de uitstoot. We hebben van deze verandering van brandstof inmiddels veel geleerd. Nu hebben we een beter beeld van wat dat met de uitstoot doet.”

Zure regen