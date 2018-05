Amercentrale kan openblijven, maar moet snel op biomassa

GEERTRUIDENBERG - De Amercentrale kan in 2025 volledig op biomassa draaien en hoeft daarmee niet dicht. Dat zegt manager Chris Scheerder. Vorige week maakte het kabinet bekend kolen in de ban te doen: alle centrales die kolen stoken, zoals de Geertruidenbergse centrale, moeten dicht.

De Amercentrale zit al enige tijd in een overgang naar biomassa. De bedoeling was om in 2030 volledig op houtpellets, een biobrandstof, te draaien. Dit punt wordt door de regering vijf jaar naar voren geschoven. "We zijn verrast dat 2025 uit de bus is gerold, we zijn niet blij. Maar het is voor ons a fact of life en technisch haalbaar'' meent Scheerder.

Miljarden subsidie

Het wetsvoorstel van minister Eric Wiebes (Economische Zaken) komt waarschijnlijk pas na de zomer in de Tweede Kamer. Voor de Amercentrale heeft die wet op dit moment weinig consequenties als het gaat om personeel of bedrijfsvoering, stelt Scheerder. Centrale-eigenaar RWE krijgt voor een periode van acht jaar miljarden subsidie van het rijk om biomassa te stoken. Anders is het gebruik van deze brandstof niet rendabel: houtresten zijn twee keer zo duur als kolen.

Een punt is wel dat de rijkssubsidie geldt tot 80 procent biomassa. Over de resterende 20 procent krijgt RWE geen bijdrage. De hoop is dat het rijk daarvoor compensatie gaat bieden, anders beraadt RWE zich op juridische stappen. ,,Het worst-case-scenario is dat we op 80 procent blijven hangen.'' Het overige deel mag dan niet gebruikt worden voor kolen. "Dan heeft de centrale dus een beperking, omdat er minder vermogen kan worden geleverd."

Brazilië

De subsidie loopt tot uiterlijk 2027, maar ook daarna moet de Amercentrale op biomassa blijven draaien. De grote vraag is hoe RWE dat rendabel gaat krijgen. Volgens Scheerder richt het bedrijf zijn pijlen op Zuid-Amerika. "Een nieuwe vorm van biomassa is landbouwafval uit die landen. Het gaat om afval van de productie van suikerriet. Het is goedkoper en met dat afval wordt verder niets gedaan. Er lopen onderhandelingen met Braziliaanse bedrijven. Het kan voor de lange termijn als vervangende brandstof dienen."