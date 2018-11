Amercentrale draait nu echt op biomassa

geef uw mening Stortvloed aan sinter­klaas­ca­deaus: hoe gaat u ermee om?

17:11 Een sinterklaasviering op school, op het werk van vader of moeder, met het eigen gezin, bij opa en oma. s ’Ochtends vinden kinderen ook een presentje in hun schoen en bij de supermarkt kan ook een schoen gezet worden. En dan heeft Sinterklaas vaak ook nog hulpsinterklazen en pieten die zelf op pad gaan voor cadeaus. Pakje van oma-piet, pakje van de oppasmoederpiet en tante-piet heeft ook aan het kind gedacht. Leuk toch, voor de kinderen? Of wordt het een beetje te veel?