Ambulanceteam terug van Sint Maarten: 'Wat hebben deze mensen veel te verduren'

Na de orkaan werd ik direct benaderd voor hulp. Uiteindelijk heb ik de minister op Sint-Maarten geadviseerd het via de formele weg te laten lopen. Zo zijn wij -samen met Ambulancezorg Groningen, RAV IJsselland en Ambulance Oost - uitgezonden om de hulpverleners van de ambulancedienst te helpen. De hulpverleners daar kregen een periode van rust.



Onze missie voelde als een avontuur. We zagen de beelden op televisie, maar wisten niet wat we precies aan zouden treffen. Met de hulpverleners van Sint-Maarten waren we al wel bekend. Ik was in juni dit jaar nog op het eiland, als waarnemer van de grote jaarlijkse orkaanoefening.



Wie had gedacht dat amper drie maanden later Irma over het eiland zou razen. Ook die dagen was er contact. Ik voelde me machteloos toen iemand me appte 'mijn dak gaat er af'. Op een afstand van ruim 7.000 kilometer zat ik geschokt naar mijn telefoon te staren.