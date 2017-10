Ambulanceteam helpt uitgeputte hulpverleners op Sint Maarten

De lokale hulpverleners hebben sinds de orkaan Irma in september non-stop gewerkt en hebben rust nodig. Van Driel aan de telefoon vanuit Sint Maarten: ,,We zijn zaterdag gebracht met een VN-toestel en zijn zondagochtend meteen begonnen. Er is hier nog steeds verschrikkelijk veel schade. Daar ben ik wel van geschrokken."

,,De hoofdwegen zijn begaanbaar, maar zijwegen zijn vaak maar tot de helft bereikbaar. Daarnaast zijn alle lantaarnpalen en verkeersborden kapot. Veel mensen zijn getraumatiseerd. We rijden vooral uit voor de gewone dagelijkse ongevallen en voor mensen die onwel worden. Net als in Nederland eigenlijk, maar het is door de omstandigheden een heel bijzondere missie. Het is geen groot eiland, maar het is heel druk."

Verzoek

Het team is naar het eiland gekomen op verzoek van de Sint Maartense minister Lee (Volksgezondheid, sociale ontwikkeling en arbeid). Lee benaderde het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Via het ministerie hebben de ambulancediensten Ambulancezorg Groningen, RAV IJsselland, Ambulance Oost en RAV Brabant Midden-West-Noord een team van negen mensen naar Sint Maarten gestuurd. Aan de missie doen ook Rogier Evenhuis uit Roosendaal en André Hagenaars uit Bergen op Zoom mee.

Verwoest

Van Driel: ,,De plaatselijke hulpverleners zijn blij met onze komst. Zij slapen op de hulppost, omdat hun eigen huis verwoest is. Ze kunnen na het werk niet naar huis om bij te komen. Dat doet iets met een mens." Van Driel, in het dagelijks leven algemeen commandant geneeskundige zorg in de regio Midden- en West-Brabant, is gevraagd om deze missie te leiden, omdat ze jaarlijks twee tot drie keer op Sint Maarten trainingen geeft. ,,Dat doen we met een team sinds 2014. We doen hulpoefeningen en geven scholing. De mensen op Sint Maarten kennen ons en dat wekt vertrouwen. Daarom heeft het ministerie ons benaderd."