Ambulance vast voor open brug Marksluis na storing, maar ‘geen structureel’ probleem

Babs werkte in Moederheil, waar bevallen moeders hun kindje moesten afstaan: ‘Heb me nooit gereali­seerd wat daar gebeurde’

15:25 Een drama van ongekende proporties. Duizenden ongehuwde moeders werden tot ver in de vorige eeuw gedwongen na de bevalling hun kind af te staan. Babs Oudenhuijzen (75) werkte in de voormalige kraamkliniek Moederheil in Breda waar dat aan de lopende band gebeurde. ,,Het klinkt raar, maar ik heb me nooit gerealiseerd wat daar eigenlijk gebeurde.’’