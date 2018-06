Ambitieuze plannen nieuwbouw Cambreur College in Dongen

In de plannen van cepezed, dat ook verantwoordelijk is voor de transformatie van treinstation en busstation in Tilburg, staan licht en flexibiliteit centraal. Er moet veel glas in het gebouw verwerkt worden. De drie schooltypes krijgen elk een eigen kleurstelling, die ontleend is aan de verfbaden van de voormalige Dongense leerlooierijen. ,,Elke ruimte, elke vierkante meter is optimaal benut voor onderwijs”, zegt Hermans.

Leerpleinen

,,Zelfs de gangen hebben een functie", gaat Hermans verder. ,,Er is daar bergruimte, er zijn vitrines en zithoekjes waar leerlingen kunnen werken. We bieden traditioneel onderwijs, maar werken ook met digitale middelen. Dat zie je terug in het ontwerp dat cepezed gemaakt heeft. Lokalen voor klassikaal onderwijs, leerpleinen waar leerlingen op hun laptop kunnen werken. De lokalen kunnen ook bij die leerpleinen betrokken worden. We kunnen dus spelen met de ruimte.”

Cepezed werd gekozen uit eenentwintig bureaus die ingetekend hadden op de aanbesteding. ,,Ze lagen met hun visie het dichtst bij ons, maar belangrijk is ook dat ze openstaan voor overleg, dat ze ook werkelijk luisteren naar onze ideeën en wensen. Het is een eerste ontwerp, er kan nog het een en ander aan veranderen. Maar ze hebben het zo veerkrachtig gemaakt dat we zelfs de VMBO in zouden kunnen passen, mocht dat in de toekomst nodig zijn. Het straalt ambitie uit. Dongen mag dat zien.”

