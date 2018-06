'Ambitieus plan' voor dorpskern Oosteind

OOSTEIND - Om de Johannes de Doperkerk voor Oosteind te behouden heeft werkgroep het Dorpshart een plan gemaakt waarbij de toekomst van de kerk wordt gekoppeld aan de school, de voetbalclub, ouderenappartementen en dorpshuis 't Oostquartier. Het plan is 'ambitieus', zo geeft de werkgroep toe, maar 'We denken dat het kan.'

Opgeschud

Als het aan de werkgroep ligt, wordt Oosteind flink opgeschud. Een andere inrichting van de kerk, pastorie en bijbehorende tuin met ruimte voor geloofsbeleving, activiteiten voor verenigingen en dagbesteding. Daarnaast appartementen voor ouderen op de plek van basisschool St. Jan.

Verhuizen

Quote Financiële dekking is de volgende stap. Fred Gabriëls, werkgroep het Dorpshart. De school zou nieuwbouw moeten krijgen en verhuizen naar de voetbalvelden van OVV. De voetbalclub zou op zijn beurt een stukje op moeten schuiven in ruil voor een nieuwe accommodatie. Dorpshuis het Oostquartier gaat in het plan met activiteiten en met de subsidie op in pastorie en kerk.

Positief

,,De betrokken partijen staan er positief in", aldus Fred Gabriëls die als woordvoerder van de werkgroep optreedt. Gabriëls geeft toe dat de financiële dekking nog niet is uitgewerkt. ,,We hebben eerst gekeken hoe het in grote lijnen vorm zou kunnen krijgen. Dat is de eerste stap. Nu gaan we proberen alles financieel in elkaar te laten passen."

Parochie

De initiatiefnemers zijn bij elkaar gekomen, omdat de Catharinaparochie dit jaar bekendmaakt of de Johannes de Doperkerk in Oosteind en de Marcoenkerk in Dorst openblijven of moeten sluiten. Gabriëls: ,,Er zijn afgelopen maandag zeker honderd mensen op onze informatieavond in Oosteind afgekomen. Iedereen kon via zijn telefoon een enquete invullen. Daaruit blijkt dat alle aanwezigen de kerk willen behouden. Dat is ook wat we in de rest van het dorp horen."

Stookkosten

De Catharinaparochie staat niet afwijzend tegen het plan om een deel van het gebouw te behouden voor kerkdiensten. Pastoor Han Akkermans: ,,Het kerkgebouw is te groot. Er komen wekelijks circa vijftig tot zestig mensen naar de dienst, terwijl er 300 mensen in kunnen. Wij staan positief tegenover het plan om een deel van de kerk te behouden voor geloofsbeleving. We vragen ons alleen af of we kunnen wachten tot alles gerealiseerd is. De stookkosten en de onderhoudskosten lopen gewoon door. Het gebouw is in goede staat. Dat is een voordeel. Het is ook een rijksmonument dus het wordt niet zomaar afgebroken."

Besluit