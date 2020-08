Ambassadeur bij Twins in Oosterhout: 'In Japan spelen alle kleine jongetjes honkbal’

Met Japanse spelers het team, en met eventuele Japanse sponsoren de financiële positie versterken. Dat was ongeveer het plan dat Martin Aaldijk en Paul Bun oppakten toen ze zes jaar geleden samen een reis maakten door Japan.

Japandag

Aaldijk en Bun, beiden groot fan én clubsponsor, zetten hun plannen door en sindsdie is er elk seizoen een nieuwe oud-prof vanuit Japan ingevlogen naar Oosterhout. Elk jaar feestelijk gevierd met een Japandag in aanwezigheid van de ambassadeur. Dit jaar op kleinere schaal in verband met de coronamaatregelen.

Hidehisa Horinouchi is sinds september vorig jaar ambassadeur in ons land. Na vier Japandagen neemt hij het stokje over van zijn voorganger, Hiroshi Inomata. Voor de Japanse diplomaat is het niet de eerste keer dat hij de openingsworp verzorgt bij een wedstrijd. In zijn tijd als hoofd van het consulaat in LA verrichte hij deze ceremoniële handeling al eens in het stadion van de LA Dodgers. En het is zéker niet de eerste keer dat hij een honkbal werpt. ,,Alle kleine jongetjes in Japan spelen honkbal", vertelt de ambassadeur. ,,Dus ik ook."

Goede spelers wegkopen

Wanneer hem gevraagd wordt naar zijn favoriete team, antwoordt hij: ,,Ik hou van de sport en dus van alle teams. Behalve dan van de Yomiuri Giants." Martin, zelf liefhebber van de Japanse competitie, herkent het sentiment. ,,De Giants zijn afkomstig uit Tokio en het is de grootste en rijkste club van Japan. Veel honkbalfans hebben een hekel aan ze omdat ze alle goede spelers bij andere clubs wegkopen."

Na de plechtigheden, is het tijd voor de wedstrijd. Deze gaat tussen de teams die in de ranglijst plaatsen 4 en 5 bezetten. De Hoofddorp Pioniers leiden met 2-0 in de serie (honkbal teams treffen elkaar per speelronde drie keer, in één week tijd), dus de Twins hebben iets goed te maken. Al lijken de play-offs - waar de eerste vier teams zich voor kwalificeren - voor dit seizoen ver weg.

Opperbeste sfeer

De sfeer is, zoals eigenlijk áltijd bij een honkbalwedstrijd, opperbest. Paul Bun nodigt iedereen uit eens een kijkje te komen nemen. Hij schat in dat dit hét moment is. ,,Er hebben een paar jeugdspelers die er echt aan zitten te komen. Binnen nu en een paar jaar denk ik dat we Nederlands kampioen kunnen worden. En als je Nederlands kampioen bent, dan kun je ook Europees de titel pakken."

Zover is het nu echter nog niet. Na de hele wedstrijd op voorsprong gestaan te hebben, geven de Twins de winst in de laatste inning uit handen.