Altijd al in een molen willen wonen? De Zwaluwse Schuddebeurs staat te koop

LE­GO-walhalla in Wagenberg definitief dicht, bedrijf wil niet verder zonder bedenker Paul van Boekhout

18 april WAGENBERG - Mini-Billund, het regionale LEGO-walhalla met winkel, museum, expositieruimte en bouwplaats in Wagenberg, sluit definitief de deuren. Afgelopen december is eigenaar Paul van Boekhout overleden. Zonder zijn drijvende kracht kan het bedrijf niet verder, staat in een verklaring op de facebookpagina van Mini-Billund te lezen.