Altena rond voor pink ribbon: 'Bijzonder en beladen'

Moeder Annie Riegman (68) en haar dochters Karin (36) en Ingrid (40) namen samen met zo'n vijfhonderd andere betrokken wandelaars zaterdag deel aan de tocht Altena Rond. ,,Voor mijn zusje Annemiek en al die anderen", motiveert Ingrid hun actie.

Op zijn kop

Sinds september 2016 staat het leven van de familie Riegman op zijn kop. Dochter Annemiek (38) vindt dan een verdikking in haar borst. ,,Maar ik was op dat moment 31 weken zwanger en dacht dat het opgezette melkklieren waren." Toch gaat ze ermee naar de dokter en ook hij vertrouwt het niet. Al snel wordt de diagnose gesteld: borstkanker. ,,Anderhalve week later kreeg ik al mijn eerste chemokuur, eentje die gelukkig niet door de placenta heen ging."

Tussen twee kuren door kreeg ze de tijd om te bevallen en te genieten van haar dochter. ,,Dat was prachtig. Even stond niet de kanker, maar mijn kindje op de eerste plaats."

Net uit het kraambed begint ze aan de tweede kuur. Er worden uitzaaiingen gevonden en de behandelingen stapelen zich op. In mei komt de oncoloog met een heftige prognose. ,,Ik word nooit meer beter", vertelt Annemiek. ,,Ze proberen me nog zo lang zo comfortabel mogelijk te houden. Ik slik nu chemotabletten die de uitzaaiingen in mijn botten stabiliseren en ik hoop dat ze dat nog een tijd blijven doen." Haar zus Karin haakt daarop in met een boodschap aan eenieder die twijfelt over zijn gezondheid: ,,Luister naar je lichaam. Als je het niet vertrouwt, ga dan naar de dokter." Annemiek: ,,Liever een keer te veel dan te weinig."

Emotionele achtbaan

Volledig scherm Karin,Annie en Ingrid Riegman lopen voor hun zus en dochter Annemiek die borstkanker heeft. © Johan Wouters Haar ziekte trekt een zware wissel op het gezin. ,,Het is een emotionele achtbaan", beschrijft Annie deze periode van zorgen en onzekerheid. Ingrid nam daarom het initiatief om mee te doen aan Altena Rond. ,,Gewoon voor mezelf, als een soort therapie om alle emoties van de afgelopen maanden te verwerken."



Ook Karin en Annie besloten mee te doen. Dat was niet vanzelfsprekend: moeder en dochter hebben multiple sclerose (MS), een chronische aandoening van het centrale zenuwstelsel, die resulteert in verlammingsverschijnselen. ,,We lopen nog aardig, maar onze balans is wat minder", legt Karin uit. Daarom hebben ze tijdens de tocht een aantal pauzes ingelast. ,,Elke vier kilometer even met de beentjes omhoog en een banaantje eten", zegt Ingrid. ,,Mijn moeder en ik dachten eerst dat we het niet zouden kunnen", geeft Karin toe. ,,Toen duidelijk werd dat we de tocht op ons eigen tempo mochten lopen, besloten we er toch voor te gaan."

Gemakkelijk

Binnen 24 uur hadden ze het streefbedrag van duizend euro al bereikt. Ingrid: ,,Dat was voor ons eigenlijk niet belangrijk, maar toen we merkten dat het zo gemakkelijk ging, zijn we fanatieker geworden." Ze plaatsen regelmatig een oproep op sociale media en schreven hun zakelijke netwerk aan. Annie: ,,We houden zakelijk en privé altijd gescheiden, maar hiervoor hebben we een uitzondering gemaakt." Uiteindelijk ontving het team 'Trotse Riegmannetjes' 10.145 euro van 244 donateurs. ,,Dit hadden we nooit verwacht", bekent Ingrid.

Het was de eerste keer dat Altena Rond voor Pink Ribbon werd georganiseerd. In totaal werd er 68.308 euro opgehaald. Annemiek is trots op haar moeder en zussen, maar ook op haar vrienden en kennissen die in andere teams hebben meegedaan aan Altena Rond. ,,Al zouden ze maar 5 kilometer hebben gewandeld, dan nog."