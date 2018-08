'Als we hout ruiken, dan willen we daar iets mee maken'

Opa maakt de kruidkoek

Familiebedrijf Vromans begon in Gilze en telt nu vijf winkels en één bakkerij. Het vijfde filiaal opende onlangs in Breda. In die winkel hangt een vooroorlogse foto met daarop een bakker en diens brood. 'Opa Vromans' luidt de begeleidende tekst, maar Efi (26) en Maartje (25) Vromans zouden overgrootvader moeten zeggen tegen de man op de foto. Hun opa Jac Vromans is de man die het bedrijf groot maakte.



Efi en Maartje willen op termijn samen het familiebedrijf voortzetten. ,,We zijn nu bezig ons alle facetten van het bedrijf eigen te maken'', zegt Maartje. ,,Ook voor ons pap is het nog een proces van loslaten.''



De zussen verkopen nog altijd 'opa's kruidkoek', tot op de dag van vandaag echt door opa gemaakt. ,,Als hij ermee stopt, is er niemand die dat over kan nemen'', zegt Efi, waarna opa knikt. Dat de zussen later sámen een bedrijf zouden runnen, bepaalden ze al in de tijd dat ze samen pony's tekenden. Efi is het gezicht van de winkel, Maartje houdt zich bezig met de administratie en de bakkerij. Maartje: ,,Wij kunnen alles tegen elkaar zeggen, ook als we het niet eens zijn. Met andere collega's is dat toch anders.''