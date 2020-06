Als sardientjes in een vliegtuig, maar touringcar moet op een houtje bijten: ‘Ongeloofwaardig‘

Politie waarschuwt jeugd voor verslavend paars ‘hoest­drank­je’: 'Lean is gevaarlijk’

9:01 WAALWIJK - De politie in De Langstraat waarschuwt jongeren en hun ouders voor Lean, een paars mixdrankje van een bepaald soort hoestsiroop met frisdrank. Het gebruik onder de jeugd zou toenemen. Volgens de politie is dat niet zonder risico. Het is verslavend, met mogelijk gevaarlijke bijwerkingen. ,,We willen er bovenop zitten.”