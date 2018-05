'Als je leerlingen wel eens ziet fietsen, kunnen ze best wat extra hulp gebruiken'

Geen saaie theorieles vandaag; ANWB heeft allerlei spelletjes meegenomen. Van ganzenbord met verkeersvragen tot scootersimulatoren. Speciale aandacht is er bij elk onderdeel voor whatsappen op de fiets. ,,We horen scholieren vaak zeggen dat ze best hun mobiel kunnen gebruiken, omdat ouders het in de auto ook doen'', vertelt Marcel Derks van Streetwise. ,,We vertellen leerlingen dat het níet veilig is. Dat het je kan afleiden. We hopen via hen ook de ouders te bereiken.''



Sven (16) is druk in de weer met een virtual reality-bril. Daarmee kruipt hij voor even achter het stuur van een vrachtwagen, auto of motor. Appen in het verkeer, ook hij ziet het: ,,Wel twee tot drie keer onderweg naar school'', vertelt de scholier. ,,Als ik op de fiets zit dan bel of app ik soms ook, maar ik let wel goed op mijn omgeving." Sven heeft vorige week zijn scooterrijbewijs gehaald en kent de gevaren: ,,Zodra ik op mijn scooter zit, berg ik mijn mobiel goed op.''