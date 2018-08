Als je deze frikandel eet, krijg je groente binnen

Om maar met de deur in huis te vallen: hij is heus om te hachelen, maar het is géén frikandel. Het zijn zeven groenten in een staafje met een gelijkende beet. Punt. De Israëlische topkok Moshik Roth - hij heeft een tweesterrenrestaurant in Amsterdam - combineerde in zijn keuken champignon, aubergine, doperwt, mais, wortel, paprika en ui. En die prutjes worden met een soort smeltkaas en zetmeel bij elkaar gehouden.