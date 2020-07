Als je bedrijf in één klap stilvalt: 'Klanten konden de rekeningen niet meer betalen, en ik dan?’

Kippenbe­drijf Den Hout wil uitbreiden: ‘We willen een voorbeeld zijn voor de regio’

7:55 Ze speelden samen in de box, waren jarenlang buurjongen en buurmeisje. Marieke Kuijpers en Paul Verhoef uit Den Hout vonden later elkaar in de liefde. ,,En we hebben allebei een boerenhart.” Nu staan ze voor een grote stap, ze willen hun kippenbedrijf uitbreiden. ,,We willen 65 worden met deze onderneming.”