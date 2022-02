Als het om China gaat, zijn we hypocriet. Laten we daar eerlijk over zijn

Haast nodig bij permanente uitbrei­ding Prinsenbos­school op azc Gilze

RIJEN/GILZE - De Prinsenbosschool op het azielzoekerscentrum in Gilze moet dringend worden uitgebreid. De gemeente heeft echter in de ABG-organisatie geen ambtenaar beschikbaar. Haast is geboden. Anders staan er straks kinderen op de stoep. De gemeente huurt een projectleider in.

6 februari