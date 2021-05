Als de dozen uit Tilburg niet mogen komen, waarom wil Rijen er dan zelf één plaatsen?

Overval op woning in Oosterhout, twee verdachten aangehou­den

5 mei OOSTERHOUT - Een woning aan de Dr. Janssenslaan in Oosterhout is woensdagochtend rond 03.50 uur overvallen. De inbrekers kwamen via een ingetikte ruit de woning binnen, meldt de politie. Later werden er twee verdachten gearresteerd.