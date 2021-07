Alpaca’s zijn steeds populairder, maar: ‘Het zijn geen knuffeldieren’

Eeuwig vakantie­deun­tje uit Roosendaal­se studio scoort in commercial: 'Ik hoor de hele dag onszelf weer, bizar’

12 juli ROOSENDAAL - Roep Comment ça va en iedereen zingt comme si, comme si, come ça. Nog steeds, al sinds 1983. AH scoort in zijn laatste commercial met het vakantiedeuntje van The Shorts. Een succesverhaal dat begon in Roosendaal.