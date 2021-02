‘Allemaal thuisblijven voor 100 uur carnaval’

GILZE EN RIJEN - Carnaval verbroedert. In coronatijd zorgt het er zelfs voor dat de vier openbare carnavalsorganisaties van Gilze, Rijen, Molenschot en Hulten tot een innige samenwerking komen in de vorm van het interactieve online evenement ‘100 uur carnaval’.

,,Het moet zo leuk worden, dat iedereen er vier dagen lang voor thuis blijft”, aldus secretaris Renger van der Hoef van de Rijense Carnavalsstichting (RCS). Ook voorzitter Wim Rombouts van De Leuttappers in Gilze is enthousiast: ,,Het wordt een interactief coronaproof geheel waarbij elke kern zijn eigen inbreng heeft. Maar we doen het wel samen en dat is het mooie ervan.”

Horeca

Het idee voor de vier dagen durende carnavalsmarathon is afkomstig van de audiovisuele- en entertainmentspecialisten van Gotcha! uit Molenschot. Het bedrijf van eigenaar Harry Broers was onlangs al verantwoordelijk voor het ‘24-uurs DJ-weekend’ waarbij geld werd ingezameld voor de lokale horeca.

Quote Diverse artiesten hebben zich al aangemeld voor een belange­loos optreden Harry Broers, Gotcha!

Volgens Broers was de marathon zo’n groot succes dat een vervolg met carnaval een logische stap was: ,,De vier carnavalsorganisaties waren meteen enthousiast, maar we moesten snel schakelen. Diverse artiesten hebben zich al aangemeld voor een belangeloos optreden en tal van vrijwilligers staan te popelen om te helpen. Financieel wordt er nog aan gesleuteld.”

Televisie

De uitzendingen zijn weer te volgen via het televisiekanaal van HalloGilzeRijen! en een live-stream op internet. Kijkers kunnen een afwisselend programma verwachten met onder meer veel muziek en oude beelden. Er is gelegenheid tot het indienen van verzoekjes, een muziekbingo, reportages, live-deejays en optredens van artiesten. In Gilze zijn bovendien al enkele tonpraters bereid gevonden om een sauwel te presenteren.

,,Naar de mogelijkheden om de traditionele sleuteloverdracht op enigerlei wijze toch doorgang te laten vinden wordt ook nog gekeken. Alles is erop gericht om iedereen een plezierige carnaval te bezorgen ook al is het dit jaar anders dan anders. Maar we vinden allemaal dat het carnavalsbloed moet blijven stromen. Als dat lukt is ons doel bereikt”, aldus Rombouts.