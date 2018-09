Alle remmen los bij rollatorrace Almkerk

Door de speakers in de recreatieruimte van verpleeghuis Altenahove klinkt muziek. Het is de stem van Frans Bauer, die met Heb je even voor mij niet alleen de stemming erin moet brengen, maar er ook voor moet zorgen dat de spieren van de deelnemers warm worden.

Sportcoach Mark Pulles doet de bewegingen voor. Handen gaan een voor een de lucht in, daarna worden ook de knieën om beurten opgetrokken. Pulles voert het tempo op en zet Chubby Checkers Let's twist again aan. Tijd om de heupen los te maken. Met de rollators op de remmen en de handen aan het stuur gaan er zo'n veertig heupen van links naar rechts en weer terug. Daarna op een langzamer tempo. ,,Maar wel verder en dieper dan daarnet'', roept de sportcoach.

Grap

Het Land van Heusden en Altena heeft nu zijn eigen Rollator Streetrace. Het evenement is komen 'overwaaien' uit Oosterhout, waar zorgorganisatie De Riethorst Stromenland ook actief is. Hoewel de race begon als grap, werd het wel een daverend succes. Dus haalde Ton Damen, medewerker welzijn van de zorgorganisatie de rollatorrace naar Almkerk.

Vanzelfsprekend zijn er een hoop grappen te bedenken over een rollatorrace, over inhalen, afsnijden en lollig bedoelde vergelijkingen met Max Verstappen, softbanden en een nat parcours zijn zo gemaakt.

En ze worden ook gemaakt. Maar de ondertoon is wel degelijk serieus, laat Damen weten. ,,Want het is de bedoeling senioren meer te laten bewegen. Dat is heel belangrijk. We merken dat als ouderen een hulpmiddel nodig hebben, ze toch vaak in en om het huis blijven. Ze voelen zich blijkbaar, ondanks hun rollator, toch beperkt. Daarom willen we die mensen naar buiten trekken.''

Dat gebeurt massaal. In twee manches gaan de deelnemers van start, mannen en vrouwen door elkaar. Op het terrein achter Altenahove is een parcours uitgezet. Van elke manche gaan de snelste drie mannen en vrouwen door naar de finale.

Buiten adem

Riet Paes (82) uit Hank is de allereerste die over de finishlijn komt. Buiten adem, dat wel. Ze kwam gisteren terug van vakantie, maar ze geeft toe dat ze elke dag netjes haar bewegingsoefeningen doet. Haar fanatisme bracht haar vervolgens naar de eerste plek. Ze glundert ervan. ,,Ik wil gewoon winnen. De finale straks ook. Maar eerst een bakkie doen.''

Bertus van der Stelt (82) is deze manche de snelste van de mannelijke deelnemers. Hij is trots. Door ziekte was hij lange tijd niet in staat om te lopen. Intensieve therapie brachten hem letterlijk weer op de been. ,,Ik ben iedereen zo dankbaar'', zegt de Nieuwendijker, die nu in Altenahove in Almkerk woont.

Wat de finale betreft, die wil ook hij winnen. Maar wel op een eerlijke manier. ,,Anders had ik een broodmes moeten meebrengen'', zegt hij lachend.