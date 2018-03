'Alle opties open' voor nieuw Oosterhouts stadsbestuur

Eerste kievitsei in Land van Altena gevonden

17:31 GIESSEN – De vondst van het allereerste kievitsei in het Land van Altena is dan eindelijk een feit. Het werd pas op 26 maart gevonden door de nieuwe vrijwilliger Joost Dekker, die er samen met zijn echtgenote Els al een tijdje naar gezocht had. Dat is erg laat, want vorig jaar werd het eerste ei van het seizoen al op 11 maart gevonden. De late, extreem koude vorstperiode zal daar zeker debet aan zijn. Het is een nestje met nog maar één eitje erin dat ligt op een akker in de buurt van Eethen.