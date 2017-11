Alle hens aan dek om Oosterhouts zwembad weer te vullen

OOSTERHOUT - Bij een opblaaszwembad in je achtertuin is het makkelijk: je vult het met een tuinslang en hup je kan zwemmen. Bij een verwarmd 50-meter bad werkt het nét even iets anders. Maandag was het bij zwembad de Warande in Oosterhout dan ook alle hens aan dek om het leeggelopen bad weer te vullen.

Dinsdag gaan de deuren van het 50-meter sportbad om 7 uur weer open voor baantjestrekkers en verenigingen. Het water zal door al dat nieuwe water wel iets kouder aanvoelen. De verwachting is namelijk dat het zwemwater rond 25 graden Celcius zal zijn. De normale temperatuur is 27 graden Celcius.

Voor alle klanten die liever niet in kouder water zwemmen zal ook het warmere 25-meter bad ruimere openingstijden hebben.

Zaterdag

Afgelopen zaterdagnacht ging het mis: in de machinekamer ontstond een technische storing waardoor 900.000 liter water het riool in stroomde. ,,We zijn zondag meteen begonnen met bijvullen. Dat gebeurt vanuit de machinekamer en via openingen op de bodem van het bad'', zegt PR-medewerker Gerben Fiere.

,,Sinds maandagochtend hebben we hulp van Brabant Water. Zij pompen met een brandslang vanuit een put buiten het gebouw water het bad in. Zo kunnen we veel sneller vullen en het bad hopelijk dinsdag, een dag eerder dan gepland, weer openen.''

Volgens Ilse de Groot, woordvoerder bij Brabant Water, komt het water vanuit het drinkwaternet van het bedrijf. ,,Om geen drukklachten te veroorzaken bij overige afnemers, vullen we het zwembad langzaam.'' Volgens De Groot komt het vullen van zwembaden van deze omvang 'niet vaak voor'.

Volle kracht

De installaties in de machinekamer werken ondertussen op volle kracht om het water ook weer zwembaar te maken. Ruud Honselaar, technische dienst, legt uit: ,,We hebben naast de warmtepomp ook de ketels aangezet. Die staan eigenlijk alleen aan als het echt hard vriest. We zitten nu, terwijl we nog aan het vullen zijn, op een temperatuur van 25 graden. Twee graden lager dan normaal. Ook zorgen we er in de machinekamer voor dat de waarde, zoals ph en chloor, goed blijven.''

Honselaar wijst naar een klep. De grote boosdoener. ,,Het zwembadwater wordt continue ververst, via filters. Elke maandagochtend maken we deze filters schoon. Dan gaat deze klep eventjes open om het vuile water het riool in te spoelen. Voor de rest van de tijd blijft de klep dus dicht.''

Hoe die zaterdagnacht tóch open is gegaan, is nog steeds een raadsel. Unitleider Hans Nouwens: ,,Dat wordt nog onderzocht. Onze eerste prioriteit is het bad weer vullen. Daarom hebben we voorlopig de klep van het systeem afgehaald; die gaat nu alleen handmatig open.'' Over de kosten kan hij ook nu nog niets zeggen.

Riool

Dat er met het openen van de klep veel water het riool in is gekomen, heeft volgens Nouwens geen problemen opgeleverd. Hij vertelt dat het buitenbad, weliswaar gecontroleerd, ook op het riool geleegd wordt. Dat zegt ook de gemeente.