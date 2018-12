Wortelgroei

Kappen

Wethouder Aletta van der Veen heeft verder onderzoek laten doen wat dan een structurele en duurzame oplossing zou kunnen zijn. In een voorstel aan de raad, eerst spreekt de commissie Ruimte er in januari over, leidt dat tot de harde conclusie: kappen. Met de NLGR als verklaard tegenstander. De natuurvereniging vreest dat er te weinig herplant komt en ziet een verlies van groene uitstraling. B en W wijzen op de geringe aanwezigheid van insecten rondom de exoot (12) die de Amerikaanse eik is. Dat steekt schril af tegen de wilg (450) of berk (334).

Dood hout

Met omwonenden is hier over gesproken. In een bewonersavond in september bleek dat met name in deze Amerikaanse eiken veel dood hout voorkomt, dat tot overlast en onveilige situaties leidt, zeker in het donker. Bewoners willen graag andere bomen en een veilig fietspad. Doordat Enexis in 2019 ook een nieuwe gasleiding aanlegt zou dat in combinatie met aanplant van andere bomen kunnen leiden tot meer afstand ten opzichte van het pad.