All inclusive woon-zorgcomplex voor dementerenden met bioscoop en café: ‘Zelfs wijntje is inbegrepen’

Stichting Pim blij met schenking zonnepane­len: ‘Dit is voor onze toekomst heel belangrijk’

15 augustus DORST - Zonnepanelen om te kunnen verduurzamen én de exploitatie van Stichting Pim rendabel te kunnen houden. Met hulp van stichting Oosterhout Nieuwe Energie (ONE) werden zaterdag op het dak van de woonvoorziening in Dorst panelen gelegd. En daar is voorzitter Ton van der Veer blij mee. ,,Dit is voor onze toekomst heel belangrijk."