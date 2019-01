Aldi wil nieuwe vestiging in Oosterhout

‘Past in bestemmingsplan‘

Verhuizing

Volgens de woordvoerder is er geen contact geweest tussen de gemeente en Aldi. Momenteel heeft de supermarktketen in Oosterhout een vestiging aan de Patrijslaan, in de wijk Strijen. Onduidelijk is of deze winkel verhuist naar de Zandheuvel. Ondanks herhaaldelijk verzoek van deze krant geeft de supermarktketen geen antwoord op vragen. “Over Aldi in Oosterhout valt niets te melden“, zegt woordvoerder Laetitia Gruwel.

Parkeerproblemen

Onder buurtbewoners is er onrust: zij vrezen onder meer parkeeroverlast. Ook de fractie van GroenLinks wijst op mogelijke parkeerproblemen. Volgens raadslid Uhro van der Pluijm zijn er voldoende parkeerplekken voor een tuincentrum, maar niet voor een supermarkt. Hij wijst op eerder vastgestelde normen, waarbij per 100 vierkante meter supermarkt er vier parkeerplekken moeten zijn. “Nu zijn er 36 plaatsen beschikbaar. Als je ervan uit gaat dat het pand 1.200 vierkante meter is, heb je dus 48 plekken nodig. We zijn niet tegen de komst van Aldi, maar het staat haaks op het detailhandelsbeleid. Dat heeft als doel om winkels te clusteren in met name het centrum. Hierdoor versnippert het aanbod juist verder. Het had voor de hand gelegen als er met de eigenaar van het pand gezocht was naar een andere invulling.“