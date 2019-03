‘Aldi-scenario niet op andere plaatsen in Oosterhout‘

video Crowdfun­ding voor bestolen MEK Oosterhout loopt als een trein: al 3.500 euro opgehaald

13:16 OOSTERHOUT - De crowdfundingsactie om geld in te zamelen voor het gedupeerde MEK in Oosterhout loopt als een trein. In minder dan een dag stond de teller woensdag rond het middaguur al op bijna 3.500 euro.