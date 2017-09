Albert Smit keert terug in de Geertruidenbergse politiek: oud-wethouder wordt lijsttrekker Keerpunt'74

Affaire De comeback van Smit is opmerkelijk. Hij zat eerder voor de VVD in de raad en was wethouder voor Uw Drie Kernen (inmiddels Lokaal+). Smit vertrok in 2013 nadat hij een affaire had met een ambtenaar; hij wisselde seksueel getinte sms'jes uit met haar. Grote vraag is hoeveel krediet Smit nog heeft binnen de lokale politiek. De manier waarop de oud-bestuurder de affaire naar buiten bracht, zette kwaad bloed bij de gemeenteraad en bij burgemeester Willemijn van Hees.

'Ervaren politicus'

Smit kende in het verleden enkele politieke successen. Zo wist hij de investering voor een nieuwe sporthal bij het Dongemond College door de raad te krijgen. "Albert is een ervaren politicus, die het klappen van de zweep kent", meent partijvoorzitter Donald van der Pol. Hij zet een streep onder het verleden. "Gebeurd is gebeurd. Ik vind het niet nodig om daar steeds op terug te komen. Dat verleden is lang genoeg in de publiciteit geweest." "Hij die zonder zonde is, werpe de eerste steen", meent partij-icoon Joop Heesters. "Er zijn vaker wethouders weggegaan." Dat Smit mogelijk niet lekker ligt binnen de huidige gemeenteraad heeft Heesters niet weerhouden om voor Smit te gaan. "Hij heeft mijn stijl. Hij komt overal. Zoals het bedrijfsleven, carnaval en handbal. Albert staat tussen de mensen. Maar zo is John van Vugt ook." Volgens Smit is er met Heesters een soort 'chemie' ontstaan toen hij regelmatig bij Heesters langsging toen hij gezondheidsproblemen had. "En mijn hobby blijft toch het betrokken zijn bij de gemeenschap. Het bloed ging weer stromen."