Albert Heijn aan Oosterhoutse Keiweg kan er weer tegen na grondige tiendaagse verbouwing

Spot de Bredanaar! Afleverin­gen van het Duitse tv-programma Big Bounce nu te zien

In februari konden Bredanaars meekijken bij de opnames van Big Bounce. Het Duitse RTL nam in het Breepark afleveringen op voor het tv-programma en zocht stadsgenoten die in het publiek wilden zitten. Nu is het tijd om jezelf te spotten, want de afleveringen worden nu uitgezonden