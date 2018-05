Al ruim duizend voorinschrijvingen De May Kwist

Hulpdien­sten zoeken in water in Waalwijk, onbeheerd loopau­tootje aangetrof­fen

15:12 WAALWIJK - Hulpdiensten zijn maandagmiddag rond 14.30 uur uitgerukt naar een vijver aan de Burgemeester Smeelelaan ter hoogte van de Gelrelaan in Waalwijk. Daar is een onbeheerd loopautootje gevonden vlakbij het water. Het is onbekend of er een kind te water is geraakt.