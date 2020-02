Al die eisen

Hoe hoog is je energieverbruik per liter geproduceerde melk, hoe laag is je antibioticagebruik? Wat doe je aan veiligheidsrisicomanagment? Wat doe je voor het landschap en de biodiversiteit? Hoe is het welzijn van je dieren, je amoniakemissie en je broeikasgasuitstoot? Hoe onderhoud je je machines en hebben je toeleveranciers de juiste papieren? Aan alles hangen criteria, overal zit een controleur aan vast, fysiek of op afstand via de computer. Eens per twee jaar, of steekproefgewijs, komt de oppercontroleur. Of je overmorgen 150 A4- tjes uitgedraaid kunt hebben, twaalf ordners gecontroleerd en klaargelegd en zet de computer open met toegang tot tig websites. Alleen al voor zaken met onze vaste dierenarts moest ik op vier verschillende beveiligde websites zijn.