Al bijna halve ton gedoneerd voor nabestaanden fatale brand in Werkendam

De brand ontstond zondagochtend 2 mei rond 08.00 uur in een van de appartementen boven bedrijf Hoogendoorn Maritieme betimmeringen en Interieurbouw. Het vuur breidde zich snel uit. In eerste instantie werd gedacht dat er niemand aanwezig was in de woning, later bleek dat mensen toch waren vermist. Toen de brand geblust was en er met speurhonden werd gezocht, werden er drie verbrande lichamen aangetroffen.