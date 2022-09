Al 92 jaar een begrip, maar over anderhalf jaar sluit Boelaars de deuren: ‘We hebben de gunfactor’

De verbazing en het ongeloof zit hem bij veel mensen in het feit dat voor hen het nieuws uit de lucht komt vallen, terwijl Boelaars al jarenlang een begrip is in de regio. ,,Voor mij is dat anders, ik ben er al heel lang mee bezig. Ik heb het moment voor me uitgeschoven, ook omdat ik niet goed durfde”, zegt Boelaars, die daarbij vooral wijst naar het personeel. Zijn team. ,,Het is het grootste goud. We hebben altijd geprobeerd het beste bij ons boven te halen, dat was de kracht van het hele team. De mensen die voor ons werkten, hebben er de grote plus aan gegeven.’’