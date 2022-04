Akkoord met Lidl: centrumplan Rijen kan doorgaan

Gemeente wil meer nieuwe koopwonin­gen voor eigen inwoners bestemmen in Gilze en Rijen

RIJEN - Eigen inwoners moeten vaker voorrang krijgen bij de aankoop van een woning in Gilze en Rijen. Die motie heeft de gemeenteraad dinsdagavond aangenomen. Wat het nou echt betekent zal nog moeten blijken. Want voorlopig is een wetsvoorstel dat die richting in gaat nog lang niet klaar.

