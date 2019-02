Agressieve man aangehouden die met ijzeren staaf tekeer ging in centrum Werkendam

Video Grote zorg over onveilige balkons: ‘Minister kan niet langer wegkijken’

7:55 BREDA - De problemen met onveilige balkons in Breda en daarbuiten hebben ook de Tweede Kamer bereikt. SP-kamerlid Sandra Beckerman vindt dat minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken die ook over de woningbouw gaat, in actie moet komen.