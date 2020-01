Agressie tegen boa's die afgesloten dijk bewaakten voor onderzoek dodelijk ongeval Lage Zwaluwe

LAGE ZWALUWE - Een bestuurder van een auto is vrijdagochtend overleden bij een botsing tegen boom op de Dirk de Botsdijk in Lage Zwaluwe. Vanwege onderzoek was de dijk tijdelijk afgesloten voor verkeer. Dit zorgde voor onbegrip en uitingen van agressie door automobilisten. Boa: ‘We staan versteld dat mensen zo reageren bij een tragisch ongeval’

Een getuige zag op de plaats van het ongeval dat een auto tegen een boom was gereden en schakelde de hulpdiensten in. Toegesnelde hulpverleners vonden een man achter het stuur van de auto. Al snel bleek dat hij overleden was.

Tijdens de afsluiting, die enkele uren heeft geduurd zodat onder andere de politie, ambulance, brandweer, lijkschouwer en bergingsdienst hun werk konden doen, kregen de twee boa's van de gemeente Drimmelen veel onbegrip van verkeersdeelnemers. Dit meldt gemeentewoordvoerder Thomas Heesters.

Irritatie

Heesters: ,,De boa’s kregen uitingen van agressie en irritatie en sommige automobilisten probeerden om de boa’s heen te rijden en langs pionnen en afzettingen te rijden. Sommigen negeerden verkeerstekens en reden zelfs op de handhavers in om midden op het kruispunt verhaal te halen. De boa’s stonden er op verzoek van de politie. Ook dit hoort bij het werk van de boa.”

Dieptepunt

Hoeveel het er waren? ,,We praten over tientallen. Het dieptepunt was het moment dat een automobilist doorreed richting de kruising en riep ‘hier komen jij voor uitleg’. Echt te bizar voor woorden dat mensen zo reageren.”

De boa's hebben geen aangifte gedaan van de incidenten. Heesters: ,,Daar was ook geen tijd voor. Allebei stonden ze aan een kant van de afgesloten dijk en hadden ze hun handen vol om mensen tegen te houden. Maar dit is gedrag wat we niet tolereren en ook zeker hopen niet meer mee te maken.”

Crash

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is niet bekend. De auto reed waarschijnlijk vanuit A16 in de richting Lage Zwaluwe. Mogelijk is de bestuurder de macht over het stuur verloren. Er kan echter ook sprake zijn geweest van een tweede partij waarmee de auto in aanraking is geweest of waarvoor hij moest uitwijken. Ook een onwel wording voorafgaand aan de crash sluit de politie niet uit.

Getuigen