Agent krijgt trap in gezicht nadat kind huiselijk geweld meldt in Werkendam

Milieu­straat op zondag open? Oosterhout gaat het onderzoe­ken

11:14 OOSTERHOUT - De gemeente Oosterhout gaat kijken of de milieustraat 's avonds of op zondag open kan zijn. Die toezegging doet wethouder Marcel Willemsen (CDA). “De milieustraat loopt tegen haar limiet aan, we zijn alle mogelijke oplossingen aan het bekijken. Ook kijken we naar het kostenplaatje. De verruiming van de openingstijden worden meegenomen in het lopende onderzoek.“