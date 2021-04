Agent én orgeltalent uit Werkendam doet zijn kunstje foutloos opnieuw in de Laurenskerk

Groeituin Floralia laat gewassen én deelnemers groeien: ‘Ik heb het enorm naar mijn zin’

23 april GILZE - Bij Groeituin Floralia zaten ze een tijdje terug met de groene vingers in het haar. Een nieuwbouwplan nabij de locatie aan het Laarspad in Gilze zou namelijk leiden tot een gedwongen verhuizing. Inmiddels heeft het participatieproject op de huidige locatie respijt gekregen tot de winter van 2022. Dat de Groeituin ook daarna moet blijven bestaan: daar is iedereen het wel over eens.