Afvaltarieven Drimmelen: ‘Vervuiler betaalt het meest'

Klein Revuetje levert lachsal­vo's op tussen het speelgoed

10:04 In de wisselexpositieruimte vliegen de lachsalvo's je om de oren. En in de pauze wordt vrolijk geproost tussen de poppen en het kinderservies. Het Klein Revuetje tussen de Schuifdeuren leek even ontheemd omdat De Kloek sloot, maar vindt nu een warm onderkomen in Het Speelgoedmuseum.